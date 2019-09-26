Фестиваль приемных семей состоится в Подмосковье

Областной фестиваль приемных семей состоится в Одинцове 29 сентября, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте правительства Московской области в четверг, 26 сентября.

«Ожидается, что фестиваль объединит две тысячи участников — кандидатов в замещающие родители, приемные семьи и воспитанников детских домов», — рассказала Забралова.

По его словам, для участников будут организованы различные

мастер-классы от ребят из детских домов. Кроме того, родители смогут обсудить с психологами вопросы воспитания, оздоровления и развития ребенка.

Кульминацией мероприятия станет концертная программа с участием звезд эстрады и флешмоб, говорится в сообщении.

В июле сообщалось, с начала года органы опеки и попечительства Подмосковья устроили в приемные семьи 957 детей-сирот. Многие из усыновителей предварительно прошли подготовку в так называемых школах приемных родителей.