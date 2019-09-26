Боец MMA умерла в 32 года

Американская боец смешанного стиля (MMA) Кэти Коллинс скончалась в возрасте 32 лет. Об этом сообщает MMA Junkie.

Смерть Коллинс стала следствием аневризмы головного мозга. Состояние спортсменки ухудшилось 20 сентября, в пятницу, после чего у нее случились инсульт и несколько припадков. Американки не стало 25 сентября. Коллинс воспитывала двух детей. О смерти бойца сообщил ее тренер Джей Ти Тилли.

«Я всегда гордился тобой, Кэти. Мы сделали это. Для меня было честью помогать тебе жить своей мечтой. Ни на что бы не променял эти годы. Буду скучать по тебе», — написал Тилли на своей странице в Facebook.

Свой последний поединок Коллинс провела в июне 2018 года. Она потерпела третье поражение к ряду после подписания контракта с Legacy Fighting Alliance. До этого боец выступала в Bellator.

Всего за карьеру Коллинс одержала семь побед и потерпела пять поражений. Американка выступала под прозвищем «Красный дракон».

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