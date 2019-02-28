Российский боец ММА умер в 21 год

Российский боец смешанного стиля (ММА) Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года в Краснодаре. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте организации Prime Fight Management, с которой сотрудничал спортсмен.

По словам руководителя ассоциации единоборств Кубани Владимира Ярченко, причины смерти Лисина пока выясняются. Прощание с бойцом, вероятнее всего, пройдет в поселке Яблоновский, где жил спортсмен, рассказал «Р-Спорту» Ярченко.

Лисин начал карьеру в 2016 году. Он выступал в тяжелом весе и провел семь поединков, в которых одержал пять побед и дважды проиграл.

В конце января в Баку умер боец ММА Хамис Мамедов. Он был доставлен в местную больницу с острой пневмонией и скончался через два дня. По мнению брата спортсмена, Мамедов умер из-за халатности врачей.

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