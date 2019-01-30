Побеждавший Нурмагомедова боец умер

Азербайджанский боец смешанного стиля (MMA) Хамис Мамедов скончался в Городской клинической больнице Баку. Об этом сообщает Sputniknews.

24 января спортсмен был доставлен в больницу с острой пневмонией. Он скончался спустя двое суток. По мнению брата Мамедова Халила, имела место халатность врачей: якобы специалисты должным образом не отреагировали на повышение температуры пациента.

«Виновные сами знают о своей вине, и Аллах все видит и все знает! Все равно брата уже не вернуть», — заявил журналистам родственник Мамедова.

По словам брата, Мамедов принимал участие в любительских турнирах по MMA в Дагестане. На одном из таких соревнований азербайджанец победил будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) местного спортсмена Хабиба Нурмагомедова. В 2011 году они вновь сошлись в октагоне уже на профессиональном уровне. Нурмагомедов задушил оппонента в первом раунде.

В профессиональном MMA у Мамедова 12 боев. Он одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.

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