«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и закрепился на втором месте в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 24-й минуте Габриэл Жезус вывел «горожан» вперед, через девять минут Доминик Калверт-Льюин восстановил равенство. Победу «Сити» принесли голы Рияда Мареза и Рахима Стерлинга на 71-й и 84-й минутах соответственно.

После семи туров «Манчестер Сити» имеет в активе 16 очков и занимает второе место в чемпионате, отставая на пять очков от лидирующего «Ливерпуля». «Эвертон» с семью очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «горожане» 6 октября на своем поле примут «Вулверхэмптон». «Эвертон» на день раньше на выезде сыграет с «Бернли».

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