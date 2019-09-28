«Вулверхэмптон» одержал первую победу в сезоне АПЛ

«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 18-й минуте «волков» вперед точным ударом вывел Мэтт Доэрти. На 61-й минуте защитник гостей Дарил Янмат поразил собственные ворота. Для «волков» это первая победа в нынешнем сезоне.

После семи туров «Вулверхэмптон» имеет в активе семь очков и располагается на 13-м месте в чемпионате Англии. «Уотфорд» с двумя набранными баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 6 октября на выезде встретится с «Манчестер Сити». «Уотфорд» на день раньше примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!