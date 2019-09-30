Жители и гости Подмосковья смогут бесплатно посетить 12 музеев региона в рамках акции «День открытых дверей» 3 октября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного правительства.

Акция посвящена 90-летию Московской области, говорится в сообщении. Так, самый крупный музей Подмосковья «Новый Иерусалим» представит свою постоянную экспозицию, посвященную культуре 17-20 веков. В Клину все желающие смогут посетить старейший мемориальный музыкальный музей России - музей-заповедник П.И. Чайковского.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Малых Вяземах приглашает посетить экспозицию, рассказывающую об истории России и культуры через призму пушкинских произведений. В музее-заповеднике «Зарайский Кремль» можно увидеть первобытное искусство.

Оружие различных лет демонстрируется в Военно-техническом музее в Черноголовке.

В сентябре прошлого года губернатор Андрей Воробьев заявил об уникальности культурного облика региона. Он отметил, что в области находится большее количество исторических достопримечательностей. В связи с этим он призвал развивать туризм.