В Москву вернут диснеевскую «Фантазию»

В Большом зале Московской консерватории вновь пройдет киноконцерт «Фантазия» от Disney. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сеанс киноконцерта пройдет 19 октября. Отмечается, что фильм будет демонстрироваться на экране, в то время как большой симфонический оркестр синхронно исполнит на сцене саундтрек к нему.

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте.

«Фантазия» — классический мультфильм 1940 года. В нем играет музыка композиторов Баха, Чайковского, Стравинского, Бетховена, Дебюсси, Шуберта и Мусоргского. Лента получила две премии «Оскар».

Ранее «Фантазию» в столице показывали в 2018 году. Показ также прошел в Московской консерватории.

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