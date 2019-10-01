Индия защитила право покупать С-400 у России

Ни одна страна не имеет право запрещать Индии покупать вооружение там, где она захочет. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар во время визита в Вашингтон, передает NDTV.

«Мы всегда указывали, что наши закупки — поставка военной техники — это суверенное право», — подчеркнул глава МИД. По его словам, у Индии есть свобода выбора, и Нью-Дели не желает, чтобы «какое-либо государство говорило нам, что покупать или не покупать у России, (...) у Америки». В то же время говорить об окончательной судьбе сделки по закупке у России зенитных ракетных комплексов С-400 Джайшанкар отказался.

В июле стало известно, что поставки систем Индии завершатся к апрелю 2023 года. При этом российский вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что США активно пытаются сорвать сделку.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

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