Россия рассказала о беспределе США

США оказывают сильнейшее давление на партнеров России по военно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.

По его словам, «американцы, прежде всего, выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным». Он считает, что происходящее можно назвать беспределом и ярчайшим проявлением недобросовестной конкуренции.

При этом страдающим странам «не позавидуешь», добавил Шугаев. Он рассказал, что представители Госдепартамента США, американских посольств и военных миссий каждый день наведываются в ведомства, отвечающие за взаимодействие с Россией. Во время подобных визитов они рассказывают о негативных последствиях сотрудничества.

Ранее Вашингтон отозвал предложение Турции о закупке американских противоракетных комплексов Patriot («Пэтриот») из-за поставок российских систем С-400. По той же причине США запретили продавать Анкаре истребители пятого поколения F-35.

До этого российский вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что США активно пытаются сорвать поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Индию.

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