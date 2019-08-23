США отказались от сделки с Турцией из-за российского оружия

Администрация президента США Дональда Трампа официально отозвала предложение Турции о закупке американских противоракетных комплексов Patriot («Пэтриот»). Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Мы последовательно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot потеряет свою силу, если они получат системы С-400 [от России]. Срок действия (...) истек», — сказал собеседник телеканала.

CNN напоминает, что Вашингтон одобрил возможную продажу Анкаре комплексов на 3,5 миллиарда долларов в декабре 2018-го.

Материалы по теме Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией

Поставки первой партии российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию прошли в июле. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что сделка с Россией является самым важным соглашением для Анкары.

В то же время США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим 28 июня сенат США запретил продавать Турции эти самолеты. Турецкая сторона неоднократно поясняла Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами, а также невыгодными предложенными условиями по Patriot.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru