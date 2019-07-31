Мир
 
Последние новости
Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха
Китай запретил мусульманам демонстрировать религию
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
Созданы искусственные клетки для лечения рака
На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках
Уровень воды в российском Тулуне начал снижаться
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире
Новости партнеров

Сотня китайцев научилась пользоваться С-400

Перейти в «Мою Ленту»

Около 100 военных второго китайского полка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» завершили обучение в России. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что военнослужащие НОАК вернулись на родину после пятимесячного обучения в одном из учебных центров Минобороны России. Окончание их подготовки совпало с началом поставок Китаю систем из второго полкового комплекта.

КНР стала первым иностранным покупателем «Триумфов». Поставки были разбиты на два этапа, первая партия была передана Пекину в мае 2018 года. Помимо Китая, С-400 были поставлены в Турцию, также их приобретением интересуется Индия.

Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из них передали Пекину в мае 2018 года.

30 апреля стало известно, что Россия отправила в Китай новые ракеты С-400 «Триумф» вместо поврежденных. 3 января 2018 года судно, перевозившее «Триумфы», попало в шторм в Ла-Манше, в результате находившийся на палубе груз сместился и получил повреждения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
С-400 создали проблемы еще одной стране
В Индии раскрыли «главную причину» покупки С-400
Сообщение о покупке Ираком С-400 опровергли
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
05:36Сегодня

Названа дата выхода США из ракетного договора

19:2830 июля

Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17

00:48Сегодня

В США закрыли дело по иску демократов к России

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
14:3430 июля

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

07:52Сегодня

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая попросила защиты у Британии

23:4330 июля

Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
03:5030 июля

Число убитых и изувеченных из-за войны детей достигло исторического рекорда

07:08Сегодня

Трамп понадеялся на сделку с Россией о контроле над вооружениями

06:40Сегодня

КНДР заподозрили в создании подлодки на три баллистических ракеты

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Путин упростил жизнь автомобилистам
Уровень воды в российском Тулуне начал снижаться
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Названа дата выхода США из ракетного договора
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Сотня китайцев научилась пользоваться С-400
В США закрыли дело по иску демократов к России
Наркотическая чума
 
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая попросила защиты у Британии
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
США отказали Украине в расширении «нормандского формата»
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Мамочки социальных сетей
Бизнес-тренер и счастливая мать — о том, как реализовать мечту
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
В США захотели потеснить крупнейший банк мира
Дорожающий металл утянул производителя серебра на дно
Украинская гривна рекордно подорожала
Все материалы
Силовые структуры
Генерал ФСБ вернул долю награбленного его внуком-майором
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Полиция Москвы пообещала оперативно реагировать на провокации на акции 3 августа
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Задержан убийца найденной в чемодане российской блогерши
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей
В России F-16 назвали «стандартной целью»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
«Спартак» лишился двух бразильцев за день
Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»
Крупного спортивного чиновника обвинили в заказном убийстве
Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус»
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein
Макаревич посвятил песню ОМОНу
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире
Девушка отвергла ухаживания своего фитнес-тренера и была изгнана из спортзала
Названы самые раздражающие действия в сексе
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Названы причины гибели десятков россиян на курорте
Туристы украли полотенца в отеле и попали на видео
Шереметьево исправилось
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Останки легендарного грабителя банков решили эксгумировать
Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад
Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик
Столкновение птицы и девочки на аттракционе ужаснуло пользователей сети
Все материалы
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan
ГАЗель превратится в беспилотник
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прописавший у себя тысячи мигрантов россиянин открыл «резиновый» офис
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
В России подешевела земля
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы