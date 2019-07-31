Сотня китайцев научилась пользоваться С-400

Около 100 военных второго китайского полка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» завершили обучение в России. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что военнослужащие НОАК вернулись на родину после пятимесячного обучения в одном из учебных центров Минобороны России. Окончание их подготовки совпало с началом поставок Китаю систем из второго полкового комплекта.

КНР стала первым иностранным покупателем «Триумфов». Поставки были разбиты на два этапа, первая партия была передана Пекину в мае 2018 года. Помимо Китая, С-400 были поставлены в Турцию, также их приобретением интересуется Индия.

Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из них передали Пекину в мае 2018 года.

30 апреля стало известно, что Россия отправила в Китай новые ракеты С-400 «Триумф» вместо поврежденных. 3 января 2018 года судно, перевозившее «Триумфы», попало в шторм в Ла-Манше, в результате находившийся на палубе груз сместился и получил повреждения.

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