Моди нашел «особую химию» в отношениях с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поведал об особых отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость», — отметил глава правительства. Он также сказал, что считает взаимное доверие самым значимым достижением в отношениях стран.

Моди дал интервью в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке, куда он приедет как главный гость. По его словам, на мероприятии у него и Путина будет много времени. «Я надеюсь, что мы сможем обсудить много вопросов», — добавил премьер.

В 2018 году журналисты сравнили встречу Путина и Моди на приеме для участников международных саммитов, проходящих в Сингапуре, со «сценой из болливудского фильма». Тогда лидеры при встрече обнялись, после чего немного пообщались, при этом во время разговора президент поглаживал премьера по плечу.

Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября.

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