CTS EVENTIM приобрел контроль над Talent Concert International

CTS EVENTIM, ведущий международный поставщик услуг в области развлечений, а также услуг по продаже билетов, приобрел 51 процент акций российского промоутера Talent Concert International (TCI). Таким образом, TCI становится частью промоутерского объединения EVENTIM LIVE, которое теперь также представлено и на российском рынке. Сделка будет завершена в ближайшие несколько дней, сообщает пресс-служба CTS EVENTIM.

В сообщении отмечается, что президент компании Эдуард Ратников и финансовый директор TCI Николай Синицын продолжат выполнять свои должностные обязанности и сохранят контроль над принадлежащими им оставшимися 49 процентами акций компании.

«Возможность стать частью глобального игрока открывает дополнительные перспективы как для компании, так и для всего российского рынка. Мы с нетерпением ждем расширения нашего нового партнерского портфолио, благодаря захватывающим шоу и их географическому охвату, который простирается вплоть до Тихого океана», — прокомментировал новость Эдуард Ратников.

В начале марта 2019 года CTS EVENTIM объединила всех своих промоутеров в новое подразделение под названием EVENTIM LIVE. На данный момент CTS Eventim владеет 28 промоутерскими компаниями, которые вместе организовывают более 30 фестивалей и около 5 000 живых мероприятий каждый год с десятью миллионами посетителей в двенадцати странах.

CTS EVENTIM является также владельцем билетного агентства Parter.ru.