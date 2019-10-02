Фермеры Подмосковья примут участие в фестивале «Золотая осень»

Подмосковные сельхозпроизводители примут участие во всероссийском национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень», который пройдет на Красной площади в Москве с 4 по 13 октября. Об этом сообщает РИАМО в среду, 2 октября.

«Визитными карточками Подмосковного стенда станут, в первую очередь, качественные фермерские сыры и другая молочная продукция, хлебобулочные изделия, а также овощи», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Как уточняется на сайте областного правительства, подмосковные фермеры угостят гостей мероприятия сыром, творогом, кефиром, ряженкой. Хлебопеки привезут купеческий, гречневый, пражский, деревенский хлеб. Также на фестивале можно будет приобрести различные семена.

Кроме того, всем желающим расскажут о технологических инновациях в сельском хозяйстве. Для детей подготовлены различные мастер-классы.

Всего в фестивале примут участие более 100 сельхозпроизводителей более чем из 50 регионов.