Порошенко признался во встрече с адвокатом Трампа

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко признался, что в 2017 году встречался с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Порошенко утверждает, что встречался с Джулиани как с «другом Украины» и обсуждал исключительно политическую поддержку и инвестиции. «Мы никогда не говорили о коммерческих компаниях с Трампом, бывшим президентом Бараком Обамой, нынешним кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом или "любыми официальными лицами США"», — сказал он.

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В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Ключевую роль в реализации давления, как утверждается, играл Джулиани.

На фоне этих слухов контролируемая демократами палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп, в свою очередь, распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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