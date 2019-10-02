Вулкан на Камчатке выпустил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту почти девять километров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Населенные пункты в Камчатском крае не засыпало, но ведомство не исключает, что небольшое количество пепла может выпасть в Усть-Камчатском муниципальном районе.

В МЧС отметили, что в районе вулкана не проходят международные трассы движения самолетов, а также рядом с ним нет туристических групп. Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности.

В 2017 году Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около девяти километров над уровнем моря. Пепел в населенных пунктах тогда также не выпадал.

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