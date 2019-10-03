Британия оценила подписание «формулы Штайнмайера»

Британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер поддержал подписание «формулы Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте МИД Британии.

Пинчер отметил, что заявления Киева и Москвы говорят о стремлении к достижению мира на востоке Украины. Также министр подчеркнул роль президента Украины Владимира Зеленского в разрешении конфликта. Пинчер рассказал, что Британия поддерживает Украину в определенных вопросах. Так, по его мнению, Россия должна прекратить «поддержку сепаратистов» и выполнить Минские соглашения, только в этом случае состоятся выборы на неподконтрольных Киеву территориях.

1 октября Украина и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали в Минске «формулу Штайнмайера». Согласно документу, в день голосования временно начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

После заключения договора в нескольких городах Украины прошли протесты. В Киеве собрались около двух тысяч человек, которые приравняли подписание договора к «капитуляции» страны.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году между руководителями России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате». Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в невыполнении обязательств соглашения, среди которых — прекращение огня на территории Донбасса.

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