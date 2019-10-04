Учительница опущенного в унитаз российского школьника пожаловалась на травлю

Классная руководительница ученика московской школы №1536, которого окунули головой в унитаз, заявила о намерении подать иск за ложь и клевету в свой адрес — женщина пожаловалась на травлю. Об этом Наталья Любарская рассказала телеканалу «360».

Предположительно, речь идет о посте генерального директора театра Резника Ирины Романовой в Twitter — она опубликовала видео с моментом, на котором голову ребенка окунают в унитаз. Любарская рассказала, что ее и семью сейчас преследуют в соцсетях и угрожают, также ей звонят с незнакомых номеров. Родители мальчика, по словам педагога, не идут на контакт.

Романова рассказала телеканалу «360», что ребенка также травят. Женщина отметила, что некоторые люди хотят выйти на митинг к его дому в защиту учительницы и школы. По ее мнению, волнения среди учеников поднимает Наталья Любарская.

Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию, его допросили. Родители консультируются с адвокатом.

3 октября в интернете появилось видео, на котором школьники издеваются над сверстником и опускают его голову в унитаз. Оказалось, что мальчик — член детского ансамбля «Маленькая страна» под руководством Ильи Резника. Классная руководительница ребенка сказала, что в школе разбираются в происшествии. Проверку также начали в департаменте образования Москвы и Следственном комитете. Романова предположила, что возможным мотивом обидчиков стала зависть.

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