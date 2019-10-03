Назван возможный мотив окунувших сверстника в унитаз московских школьников

Возможной причиной издевательств над учеником московской школы, которого окунули головой в унитаз, могла стать зависть. Об этом рассказала Ирина Романовская, гендиректор ансамбля «Маленькая страна», в котором участвовал мальчик, передает РЕН ТВ.

По словам женщины, многим детям не нравилось, что мальчик побывал на большом количестве концертов. Она также отметила, что после перехода в четвертый класс его по неизвестным причинам невзлюбила классная руководительница.

Ранее в интернете появилось видео, на котором ученики школы №1536 поиздевались над сверстником, окунув его головой в унитаз. На записи видно, как несколько парней держат школьника, после чего насильно опускают его голову в унитаз и говорят: «Нюхай».

После этого они выталкивают его из кабинки туалета, школьник пытается догнать одного из обидчиков с камерой, но его толкают, и он падает. В конце записи видно, как мальчик замахивается на автора видео, на этом запись прерывается. В департаменте образования Москвы начали проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru