«Динамо» избавилось от главного тренера

Футбольный клуб «Динамо» отправил в отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Об этом в субботу, 5 октября, сообщается на сайте бело-голубых.

После матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», завершившимся поражением динамовцев, Хохлов подал в отставку, руководство клуба ее приняло. Отмечается, что решение связано с последними результатами команды.

После 12 туров чемпионата России «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место, в таблице, набрав 10 очков. Безвыигрышная серия команды в РПЛ достигла пяти матчей. Последний раз бело-голубые побеждали 24 августа, когда обыграли «Тамбов».

Хохлов возглавил «Динамо» в 2017 году. До этого он руководил молодежной командой бело-голубых и работал в краснодарской «Кубани». В качестве игрока Хохлов также выступал за «Динамо». В общей сложности он провел в майке клуба более 100 матчей.

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