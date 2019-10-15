Экстремальная тренировка Нурмагомедова попала на видео

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В сети появилось видео, где российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов плывет против течения реки в Дагестане. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Kingfarruh.

В описании к видео сказано, что спортсмен плавает в ледяной воде. Геотег указывает на город Кизилюрт в Дагестане. «Тони, ты в беде», — добавил ролик автор публикации, по всей видимости, имея в виду вероятного соперника Нурмагомедова американца Тони Фергюсона.

Нурмагомедов уже дважды защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 31-летний россиянин вернется в октагон уже весной 2020-го.

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