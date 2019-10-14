Нурмагомедов описал поражение «газующему» старику

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как детстве его поборол друг его отца по имени Мухаммад. Историю спортсмен опубликовал в своем Instagram.

В 2002 году Абдулманап Нурмагомедов и его на тот момент 14-летний сын строили стену вокруг дома в родном селе. Мухаммад в этот момент проходил мимо и сказал, чтобы Нурмагомедов-старший спустил со стены своего ребенка и позволил побороться с ним. «Я такой смотрю: "Вот старый газует". Я был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки», — описал боец.

В итоге Абдулманап Нурмагомедов не дал соперникам «добороться до конца», что вызвало возмущение его сына. «Мухаммад, не убивай моего сына», — в шутку сказал отец будущего спортсмена.

Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он занимает вторую строчку в рейтинге организации среди всех бойцов. В активе россиянина серия из 28 побед.

В девятилетнем возрасте Нурмагомедов по настоянию своего отца поборол медвежонка. Видеозапись была опубликована в 2017-м. Это вызвало недовольство зоозащитников.

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