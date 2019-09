Защитники животных взялись за Нурмагомедова из-за его борьбы с медведем

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) обратилась к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с просьбой пересмотреть отношения с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Поводом для этого стало видео, на котором спортсмен борется с медведем, передает MMA Junkie.

В PETA отметили, что Нурмагомедову следует уважать животных и относиться к ним так, как они этого заслуживают. Пока же он этого не демонстрирует, обратила организация внимание UFC.

Видео с медведем было снято в 1997 году, когда спортсмену было девять лет. Тренировку с животным Нурмагомедову устроил отец. Ролик был опубликован в 2017-м. В апреле этого года боец снова поборолся с медвежонком, за что был раскритикован зоозащитниками.

Нурмагомедов — обладатель пояса UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 боях. 7 сентября в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби россиянин выиграл у американца Дастина Порье.

