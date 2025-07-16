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10:31, 16 июля 2025Силовые структуры

Против сына главы азербайджанской диаспоры возбудили дело

В Екатеринбурге против сына главы азербайджанской диаспоры возбудили дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге возбудили дело против сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Адвокатской палаты Свердловской области Игоря Путинцева.

По какой статье возбуждено дело — не уточняется. 16 июля Ленинский районный суд изберет Шыхлински меру пресечения.

О задержании подозреваемого стало известно 15 июля. 1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

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