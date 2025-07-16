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10:23, 16 июля 2025Из жизни

Король Карл III отменил 106-летнюю традицию

Король Карл III отменил традицию, продержавшуюся 106 лет
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: John Phillips / Reuters

Отменен дресс-код, который приходилось соблюдать при игре на теннисном корте Букингемского дворца. Об этом сообщает издание The Times.

По инициативе короля Карла III теннисистам разрешили носить цветную одежду. Прежде на дворцовом корте требовалось появляться исключительно в белом. Как утверждает издание, монарх пошел на такой шаг, чтобы играющие чувствовали себя менее «скованно».

Корт был построен на территории Букингемского дворца в 1919 году. Им в основном пользуются сотрудники, однако иногда среди игроков можно увидеть и членов королевской семьи. Традиция, обязывающая теннисистов одеваться в белое, продержалась 106 лет.

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