Воробьев рассказал о создании высокотехнологичных рабочих мест

Ежегодно в Подмосковье открывается около 60 предприятий, высокотехнологичные рабочие места являются приоритетом при их создании, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 22 октября.

«Инвестиции составляют от пяти до 10 миллиардов рублей, все они [предприятия] высокотехнологичные. (...) Наша задача — создавать такие условия труда, чтобы были востребованы самые высокие компетенции», — сказал Воробьев.

Он отметил, что для региона стратегически важно, чтобы жители могли работать рядом с домом.

Ранее во вторник губернатор проверил готовность к открытию крупнейшего в России распределительного центра «Леруа Мерлен».

Воробьев неоднократно заявлял о важности привлечения новых инвестиций. По его словам, они обеспечивают экономический рост региона. По его инициативе для бизнесменов были разработаны различные льготы. Большой популярностью пользуются особые экономические зоны, расположенные на территории области, рассказал он.

