Посетившая стоматолога женщина лишилась десяти зубов и умерла от потери крови

В британском городе Перли, графство Суррей, дантист вырвал пациентке десять зубов, после чего она скончалась от потери крови. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Летом 2017 года к дантисту Тушару Пателю (Tushar Patel) пришла на прием пациентка. Врач в два приема удалил ей по пять зубов — 13 и 18 июля. Пациентка сообщила ему, что принимает разжижающее кровь лекарство «Варфарин».

Спустя несколько часов после последнего посещения врача, женщина отправилась в пункт первой медицинской помощи из-за кровотечения. Ей помогли и отпустили домой. Однако 19 июля она потеряла сознание дома и скончалась.

Генеральный стоматологический совет в октябре 2019 года провел слушания, по итогам которых постановил, что Патель профнепригоден, так как не обсудил с пациенткой ее медицинскую историю и не учел повышенный риск кровотечения из-за приема «Варфарина». Врач не смог правильно обработать лунки после удаления зубов и не проинструктировал пациентку о действиях после операции.

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Патель «полностью признал» недостатки в своей работе. Совет принял решение отстранить его от практики на максимальный период — 12 месяцев. Решение вступит в силу 11 ноября, когда пройдет срок на подачу апелляции.

Патель заявил, что приносит искренние соболезнования семье женщины. Он подчеркнул, что всегда стремится обеспечить лучший уход своим пациентам, но признает выводы совета и глубоко сожалеет о недостатках в своей работе.

Ранее в октябре сообщалось, что житель британского города Саутгемптона, графство Хампшир, покончил с собой, не дождавшись, когда ему удалят зуб мудрости. 38-летний мужчина страдал от зубной боли несколько месяцев и был в списке ожидания на удаление зуба мудрости, но не смог так долго терпеть.

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