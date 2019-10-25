Мужчина был уволен после шести лет оплачиваемого отпуска и потребовал денег

Директор совета британского города Кайрфилли Энтони О'Салливан пробыл в оплачиваемом отпуске шесть лет, после чего выставил уволившему его государственному органу счет на сотни тысяч фунтов стерлингов. Его историю рассказало издание Wales Online.

Мужчина утверждает, что по вине городского совета он не смог взять положенный отпуск, принять участие в выборах, а также не получил положенного повышения заработной платы и потратился на адвокатов после того, как на него завели уголовное дело, которое в итоге закрыли. За все издержки О'Салливан потребовал у госоргана более 300 тысяч фунтов стерлингов.

В 2013 году британца заподозрили в мошенничестве, когда он тайно порекомендовал повысить себе зарплату на 26 тысяч фунтов. Сначала его отстранили от работы, а позже отправили в «специальный отпуск», в котором он пробыл до увольнения. При этом мужчина исправно получал зарплату в размере 137 тысяч фунтов стерлингов.

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