Британцы вооружились лазерами для отпугивания гусей

Совет лондонского боро Бексли, Великобритания, начал отпугивать гусей лазерами, чтобы защитить от пернатых цветочные клумбы. Об этом сообщает сайт Kent Online.

Этот метод внедрили в парке Холл Плейс. Сотрудники парка используют зеленые лазерные указки, чтобы отпугнуть мигрирующих канадских гусей.

В 2019 году в Бексли фиксируется большой приток гусей, птицы наносят вред клумбам и дикой природе. Раньше местные власти поощряли присутствие птиц и продавали корм для них. Однако в этом году чиновники решили бороться с птицами из-за того, что они начали портить клумбы в парке, на благоустройство которого в этом году было выделено 600 тысяч фунтов стерлингов (49,4 миллиона рублей).

Королевское общество защиты животных раскритиковало метод, который может вызвать у животных проблемы со зрением и другие проблемы со здоровьем, но отметило, что, если он будет признан гуманным, в обществе готовы поддержать его.

Чтобы противостоять спорной мере, активисты запустили петицию, которая набрала около 500 подписей. Они утверждают, что у местных жителей есть традиция ходить в парк, чтобы полюбоваться гусями.

Ранее сообщалось, что житель дома №9 по Октябрьскому проспекту города Кирова вешает на фасад своего дома тушки мертвых голубей. Мужчина закрепляет птиц с помощью крючков на труднодоступных участках стен и на колоннах, чтобы отогнать голубей от своего балкона.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!