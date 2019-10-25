Группа «НАИВ» выступит на «РЖД Арене» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что 27 октября коллектив откроет матч Локомотив-Спартак. Кроме того, перед большим дерби на площадке проведут гастрономический фестиваль.

В настоящее время участниками «НАИВА» являются вокалист Александр «Чача» Иванов, барабанщик Дмитрий «Snake» Хакимов, бас-гитарист Николай Богданов и гитарист Валерий «Аркаша» Аркадин. Иванов основал группу в 1988 году. Коллектив взял творческий отпуск в 2009-м, а четыре года спустя музыканты вновь стали выступать. В дискографии «НАИВ» десять студийных альбомов. Последняя пластинка «Make Naïve great again» вышла в апреле 2018 года.

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