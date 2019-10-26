Хет-трик американского форварда помог «Челси» победить в матче АПЛ

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Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 октября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу синих. В составе победителей хет-триком отметился американский нападающий Кристиан Пулишич, для которого эти голы стали первыми за английскую команду. Еще один забитый мяч на свой счет записал бразилец Вилиан. За несколько минут до конца основного времени матча Джей Родригес и Дуайт Макнил сократили отставание в счете.

После десяти туров в активе «Челси» 20 очков, команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице. «Бернли» набрал 12 очков и находится на 11-й позиции.

В следующем туре «Челси» 2 ноября на выезде сыграет с «Уотфордом». «Бернли» в тот же день на чужом поле встретится с «Шеффилд Юнайтед».

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