Клуб российского бизнесмена продлил серию без побед в АПЛ

«Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 октября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели возможности, чтобы отличиться, но не смогли их реализовать.

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, не побеждает в АПЛ на протяжении четырех матчей подряд В десяти турах клуб набрал 13 очков и находится на восьмом месте. В активе «Уотфорда» пять очков, команда замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Борнмут» 2 ноября на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Уотфорд» днем раньше дома встретится с «Челси».

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