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Мать убитого в российском детсаду ребенка рассказала подробности трагедии

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Мать шестилетнего ребенка, убитого в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ), рассказала подробности трагедии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По ее словам, раньше у нее не было претензий к качеству охраны садика. Она пояснила, что за безопасность детей отвечают сотрудники ЧОП, «а не какие-то бабушки». Также выяснилось, что входные двери в дневное время были закрыты, и их по звонку открывал охранник для каждого посетителя.

Женщина рассказала, что ей позвонила плачущая воспитатель и попросила ее приехать. Когда мать попыталась войти внутрь, ее не пускали, а когда она прорвалась, увидела окровавленного сына.

Она отметила, что в момент убийства воспитатели могли находиться в другой группе и пить чай. «Сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы», — добавила она.

В администрации Ненецкого автономного округа рассказали, что сейчас с родителями погибшего мальчика работают психологи. Региональные власти также пообещали взять на себя все расходы и организационные моменты, связанные с похоронами ребенка.

31 октября в пресс-службе Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «Ленте.ру» сообщили, что мужчина ворвался в детский сад «Сказка» во время тихого часа. Мужчина ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Известно, что убийца ребенка состоял на учете у нарколога.

Ранее мать подозреваемого в убийстве ребенка 36-летнего Дениса Поздеева заявила, что ее сын все время был один, но употреблял алкоголь не часто, как об этом ранее писали в СМИ. Она также добавила, что дверь в комнату сына закрыта и доступа у родителей к ней сейчас нет.

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