Настя Рыбка собралась в политику и приготовилась к встрече с Лукашенко

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) решила баллотироваться в белорусский парламент. Об этом она рассказала в интервью порталу Tut.by.

По словам Вашукевич, во время отбывания наказания в тайской тюрьме она переосмыслила свою жизнь и захотела заняться творчеством и политикой. «Скажем так: меня уже не испортить деньгами, невозможно подкупить и запугать. Возможно, белорусам нужен такой человек», — подчеркнула модель, добавив, что ей «не пофиг на свою страну».

Кроме того, Вашукевич заявила, что поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в освобождении из-под стражи в российском СИЗО. По ее словам, она записалась на аудиенцию к белорусскому лидеру, чтобы сказать ему спасибо лично.

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Она положительно охарактеризовала главу государства. «У нас все-таки страна чистая, порядочная, преступности по минимуму. Он старается. У него маленький бюджет, но он, как может, старается эту страну тянуть. Я просто не представляю на его месте другого президента, который бы лучше это делал», — заявила модель.

17 января Рыбку вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга депортировали из Таиланда. В тот же день их задержали в аэропорту Шереметьево.

Рыбка, Лесли и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

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