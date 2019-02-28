Настя Рыбка отказалась попить кофе с министром «за очень большие деньги»

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что отказала во встрече одному из российских министров. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

На пресс-конференции «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…» Вашукевич рассказала, что после истории с миллиардером Олегом Дерипаской она стала востребована среди российских политиков и министров. Женщина посетовала, что депутаты Госдумы следят за ней и ищут встречи.

По мнению Вашукевич, политики хотят провести с ней время, чтобы узнать новые подробности скандала с Дерипаской. Она подчеркнула, что «отказала за очень большие деньги просто попить кофе одному министру».

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8 февраля 2018 года Вашукевич опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она стала жертвой группового изнасилования. Девушка требовала, чтобы предприниматель женился на ней, но позднее назвала сказанное шуткой. На историю обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией, опубликовавший расследование о связях Дерипаски с эскортницами.

26 февраля полиция Таиланда задержала Вашукевич, Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще восьмерых россиян за проведение платных секс-тренингов на территории страны. 13 апреля их заключили под арест в местной тюрьме.

9 июля 2018 года Дерипаска отсудил у Вашукевич и Кириллова по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В феврале Вашукевич заявила, что она все еще влюблена в предпринимателя и предполагает, что эти чувства были взаимными.

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