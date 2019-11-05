Исполнитель Sleeparchive выступит в Москве

Немецкий техно-исполнитель Sleeparchive выступит на вечеринке «Мыидем» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В лайн-апе также заявлены такие музыканты, как Serotonin Crisis, Poima, Protocol, DJ 1985, Okkultative, Shuva, Levdikov, Nikita Syomin, Overkwacid и Oryol. Мероприятие посвящено пятилетию сообщества «Мыидем».

Вечеринка состоится в клубе Aglomerat 22 ноября. Подробнее о событии можно узнать на официальной странице в Facebook. Билеты на мероприятие можно приобрести через сервис Timepad.

Sleeparchive (настоящее имя Роджер Семсрот) — техно-исполнитель из Восточного Берлина. Он является резидентом клуба Tresor и издается на одноименном лейбле.

«Мыидем» — интернет-сообщество, посвященное андеграундным вечеринкам Москвы.

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