В Киеве заявили о требующем «крови и посадок» народе

Украинское общество требует «посадок и крови». Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает издание Gordonua.com.

По его словам, такие меры необходимы для возвращения доверия к ведомству. Генпрокурор привел в пример статистику социологической группы «Рейтинг», согласно которой 63 процента украинцев не доверяют прокуратуре. Он добавил, что планирует изменить положение дел «громкими посадками».

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«Оно [общество] слишком устало от несправедливости. Мы не всегда можем и должны дать обществу то, чего оно ожидает. И если сейчас требуют от нас быстрых посадок или крови, мы должны донести до общества, что быстрые посадки возможны тогда, когда достаточно материалов», — объяснил Рябошапка.

В сентябре Рябошапка пообещал «изысканные посадки» чиновников. «Не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое, возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом», — сказал он.

11 сентября президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу с 1 января 2020 года. Отмечалось, что украинский лидер заявил, что в стране больше не будет «касты неприкосновенных».

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