Пилот в аэропорту Амстердама случайно поднял тревогу о захвате заложников

Пилот Air Europa случайно оповестил наземные службы о захвате заложников на борту в аэропорту Амстердама Схипхол. Об этом авиакомпания написала в своем Twitter.

Инцидент назвали ложной тревогой. В Air Europa пояснили, что на рейсе Амстердам — Мадрид по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы при угоне самолета. «Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают скорого полета. Мы приносим глубокие извинения», — добавили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что пассажиры и экипаж покинули самолет. Пострадавших не было.

Вечером 6 ноября в Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию. СМИ сообщили, что рейс UX1094 авиакомпании Air Europa из Амстердама в Мадрид захватили три вооруженных ножами человека.

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