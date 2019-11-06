Чрезвычайную ситуацию в аэропорту Амстердама связали с захватом заложников

В аэропорту Амстердама Схипхол, вероятно, произошел захват заложников. Об этом сообщает The Sun.

По неподтвержденной информации СМИ, три вооруженных ножами человека захватили один из пассажирских лайнеров.

Предположительно, под ударом оказался рейс UX1094 авиакомпании Air Europa, следовавший в Мадрид. Согласно данным онлайн-табло, вылет самолета задерживается на 1 час 20 минут. На его борту находятся как минимум 27 человек.

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