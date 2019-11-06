Подмосковных учащихся проверят на способность применять школьные знания в жизни

Тестирование в рамках исследования качества системы образования PISA прошли уже более 300 подмосковных школьников, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО.

«Тестирование проходит на компьютерах, на все вопросы ребята отвечают анонимно. При проведении PISA для школ в каждой аудитории присутствуют организаторы и общественные наблюдатели», — рассказала министр.

Она уточнила, что в исследовании уже приняли участие школы Богородского городского округа, Красногорска, Одинцова, Орехово-Зуева и Протвина. До 15 ноября тестирование пройдет в 300 школах. В испытании участвуют ребята в возрасте 15 лет.

Исследование PISA, в частности, позволяет оценить способность учащихся применять в реальной жизни знания, полученные на уроках, говорится на сайте областного правительства.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости повышения качества образования в регионе. По его словам, правительство уделяет этому вопросу пристальное внимание, в частности, в области реализуется программа по повышению квалификации педагогического состава.