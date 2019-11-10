В России отреагировали на прогноз захватить Калининградскую область за два дня

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Калининградская область

Признаков того, что кто-то хочет захватить Калининградскую область, нет. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, комментируя публикацию китайского портала Eastday.com о возможности оккупировать российский регион за два дня. Слова сенатора приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Лукин добавил, что не понимает, «зачем такие комментарии делать со стороны тех, кто их делает». «Вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание», — подчеркнул он.

Другой сенатор — член комитета по международным делам Сергей Цеков — напомнил, что Адольф Гитлер во время Великой Отечественной войны также собирался взять Севастополь за два-три дня. «Если кому-то вдруг взбредет в голову, хотя, я думаю, этого не будет, не дождутся быстрого взятия», — сказал Цеков.

Ранее китайский портал Eastday.com. написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток. В публикации также говорится, что в ответ на подобные действия Москва в течение пяти суток нанесет удары по пяти-восьми столицам европейских стран, что автоматически трансформирует конфликт из регионального в глобальный.

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