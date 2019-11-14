Вор в законе Мамука и его подельник задержаны за кражу у ребенка

Вор в законе Мамука задержан в Москве за кражу телефона у девочки. Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Двое подозреваемых в краже мобильного телефона мужчин возрастом 31 год и 57 лет были задержаны на остановке общественного транспорта на Волгоградском проспекте. Установлено, что одним из задержанных оказался вор в законе Мамука. Возбуждено уголовное дело о краже.

Мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что держателю российского воровского общака Кахабери Парпалии, также известному как Каха Гальский, грозят новые обвинения. Об этом рассказал его адвокат Ярослав Пакулин. По его словам, идет проверка участия Парпалии в нападении на приезжего из Чечни Адлана Хуциева в центре Москвы в 2007 году — мужчину жестоко избили, он скончался в больнице от полученных травм. Тогда нападавших установить не удалось.

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