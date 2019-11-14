Девочка поглощала килограммы лапши и толстела ради спасения брата

В китайской провинции Хэнань 12-летняя девочка каждый день съедает три килограмма лапши ради спасения больного брата. Об этом пишет AsiaOne.

В 2017 году у младшего брата Чжан Синьсинь нашли болезнь Альберс-Шенберга — редкое наследственное заболевание, приводящее к уплотнению и ломкости костей и недостаточности костномозгового кроветворения. Родителям пришлось бросить работу и почти все время посвящать уходу за ребенком. Чтобы заработать на жизнь, их отец подрабатывает возле больницы, а сама Чжан Синьсинь каждый день встает в пять часов утра и отправляется в горы, чтобы собрать лесные орехи на продажу. Несмотря на это, семья живет в нищете.

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Для лечения болезни Альберс-Шенберга применяется трансплантация костного мозга. Анализ крови подтвердил, что Чжан Синьсинь могла бы стать донором. Главным препятствием был ее вес, составлявший всего 40 килограммов. Как выяснилось, к процедуре не допускают доноров, которые весят менее 50 килограммов.

Чжан Синьсинь решила во что бы то ни стало набрать недостающие 10 килограммов. Для этого она каждый день съедала не менее трех больших мисок лапши с овощами. Сейчас ее вес приближается к необходимой отметке, и остается только одна проблема — деньги. Для оплаты трансплантации костного мозга больному ребенку семье нужны 430 тысяч юаней (четыре миллиона рублей). Собрать эту сумму пока не удалось.

В марте сообщалось, что девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пропустила вступительные экзамены в университет, чтобы стать донором и помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии. Из-за процедуры по трансплантации костного мозга ей пришлось отложить поступление в вуз до следующего года.

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