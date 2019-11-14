Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян показала безболезненный способ подтянуть грудь с помощью тейп-ленты собственного бренда SKIMS. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта.

Видео с демонстрацией нового продукта снято в гардеробе ее дома. На нем Кардашьян объясняет, для чего нужна лента и как ее закрепить на теле. «Я собираюсь показать, как тейпировать свою грудь при помощи специальных тейп-лент, которые я использовала много раз. Я решила создать тейп-ленту под брендом SKIMS после того, как увидела, в каком состоянии была моя кожа, когда с нее снимали ленты других брендов», — сказала она.

Кардашьян подчеркнула, что пластыри ее бренда не травмируют кожу и не причиняют боль соскам. Чтобы лента лучше фиксировала грудь, американка рекомендовала закрепить один конец на ключице, а другой — под грудью. Она поднимает, поддерживает и защищает грудь, когда бюстгальтер невозможно использовать: например, когда женщина надевает платье с глубоким декольте или пиджак на голое тело.

В октябре популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм поделилась способом по выбору бюстгальтера без лямок для женщин с большой грудью. По ее словам, при покупке лифчика нужно выбирать модели с меньшим, чем обычно, обхватом груди.

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