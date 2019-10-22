Популярная модель раскрыла трюк с бельем для женщин с большой грудью

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, поделилась лайфхаком по выбору бюстгальтера без лямок для женщин с большой грудью в своем Instagram-аккаунте.

«Совет от профессионала. Вся фишка бюстгальтеров без бретелек в том, что, если у вас чашка размером DD и больше, то при покупке лифчика вам нужно выбирать модели с меньшим обхватом груди, чем вы носите обычно. Например, у меня размер 38DDD, поэтому я выбираю бюстгальтеры без бретелек размеров 36DDD, чтобы мои девочки были приподняты», — подписала женщина свою фотографию в белье без лямок.

В комментариях пользователи поблагодарили знаменитость за совет и признались, что часто испытывали трудности в этом вопросе.

Американский размер 38DDD соответствует российскому 85F, а 36DDD — 80F.

Ранее в октябре популярный тренд на отказ от бюстгальтера в России назвали опасным для женщин с большой грудью. По словам эксперта, большой и тяжелой груди подобная практика грозит отвисанием и растяжкой связок.

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