Принца Чарльза сфотографировали с раздутыми руками и ногами

Руки и ноги принца Уэльского Чарльза раздулись после девятичасового перелета в Индию, куда он прибыл с визитом. Об этом сообщает Daily Mail.

70-летний наследник британского трона снял обувь во время посещения сикхского храма в Нью-Дели. Пальцы на его ногах покраснели и опухли.

Во время катания принца на электрической рикше журналисты также обратили внимание на его распухшие и покрасневшие ладони. Однако Чарльз не демонстрировал никаких признаков дискомфорта, пребывал в хорошем расположении духа и много шутил.

Во время визита принц встретился с лидерами сикхской общины, президентом страны Рамом Натхом Ковиндом, а также отдал дань памяти погибшим солдатам и офицерам на военном кладбище Дели.

В марте папарацци сфотографировали британского принца Чарльза на пляже. Сына Елизаветы II запечатлели в плавательных шортах с цветочным принтом во время отдыха на Барбадосе.

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