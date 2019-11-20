Лукашенко предложил спортсменам-неудачникам не возвращаться в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Национального олимпийского комитета высказался о неудачах представляющих страну спортсменов. Расшифровка выступления политика доступна на его сайте.

Лукашенко заявил, что в 2019 году белорусские атлеты завоевали лишь восемь медалей на чемпионатах мира по видам спорта, входящим в олимпийскую программу. Он посчитал, что для спортсменов созданы все необходимые условия, и поинтересовался, чего еще им не хватает.

Кроме того, президент высказался о низких результатах спортсменов в игровых видах спорта. «В отдельных видах даже тенденций к прогрессу не наблюдается. Практически ничего не слышно о волейболистах и ватерполистах», — посетовал политик. При этом Лукашенко заявил, что ему не нужно «рассказывать про титулованных соперников». «Шансы завоевать лицензию есть. Надо проявить характер и волю к победе», — сказал Лукашенко.

Также он предупредил спортивных чиновников, что если они не смогут обеспечить результат на Олимпиаде в Токио в 2020 году, то у них будут проблемы. «Если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент», — пригрозил глава государства.

В настоящий момент право на участие в Играх-2020 завоевали 63 белорусских спортсмена. Соревнования в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа 2020 года. На предыдущей летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро белорусы завоевали десять медалей (две золотых и по четыре серебряных и бронзовых) — этот результат стал худшим в истории республики.

19 ноября сообщалось, что НОК Белоруссии возглавил Виктор Лукашенко — старший сын президента. Белорусский лидер подчеркнул, что предложение выдвинуть его сына на эту должность исходило не от него.

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