Белорусских спортсменов оставят без «Мерседесов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал запретить спортсменам использовать автобусы иностранных производителей. Его слова приводит «Прессбол».

Лукашенко проехал по Минской кольцевой дороге на автобусе МАЗ, который станет официальным транспортом II Европейских игр. «Хороший этот автобус, хороший автобус. Но нашим же спортсменам Mercedes давай. Надо категорически запретить это», — заявил президент.

В апреле этого года Лукашенко критически высказывался о зарплатах спортсменов. Он заявил, что белорусские хоккеисты получают «бешеные» гонорары, и с этим нужно бороться.

Европейские игры — международные спортивные соревнования среди спортсменов континента, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Соревнования в Минске стартуют 21 июня и продлятся до 30 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!