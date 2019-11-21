Черчесов прокомментировал поддержку болельщиков во время отбора на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов написал на своей странице в Instagram пост о поддержке болельщиков во время отбора на Евро-2020.

Черчесов поблагодарил всех болельщиков, которые, по его мнению, искренне поддерживали сборную. «Огромное вам спасибо. До встречи на ЕВРО!» — написал тренер. Он отметил, что команда старалась не только выполнить главную турнирную задачу, но и «показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков».

Подписчики поблагодарили тренера сборной в комментариях и выразили надежду на победу российской команды в турнире.

Ранее Черчесов высказался о нецензурно оскорблявших капитана команды Артема Дзюбу фанатах. Он оставил это на их совести и добавил, что форвард выполнил предматчевые установки.

Сборная России успешно отобралась на чемпионат Европы 2020 года. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Четыре матча пройдет в Санкт-Петербурге.

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